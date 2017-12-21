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Житомирский облсовет принял ряд обращений в центральные органы власти. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета, речь идет об обращении к Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, министра инфраструктуры Украины и Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Одно из обращений касается осуществления неотложных мероприятий относительно увеличения финансирования работников музейных учреждений области, поскольку их заработная плата сейчас меньше минимальной. Такая низкая зарплата негативно влияет на музейно-кадровую политику — усложняет подбор высококвалифицированных кадров и талантливой молодежи, нивелирует производственную мотивацию, порождает социальную напряженность в коллективах. В обращении предлагается внести изменения в соответствующее постановление Кабмина относительно установления высоких тарифных разрядов Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов оплаты труда, а также установить доплату к должностным окладам (кроме национальных государственных музеев) в размере 50%.

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В обращении относительно поддержки законопроекта об Избирательном кодексе Украины № 3112-1 отмечается, что проектом кодекса предусмотрено региональные открытые избирательные списки, что соответствует требованиям избирателей и демократическим международным практикам избирательного процесса. Кроме того, в кодексе говорится, что выдвигать кандидатов на общенациональных выборах могут только политические силы, которые имеют региональные организации не менее чем в 14-ти административно-территориальных единицах. Обязательность 4-процентного проходного барьера поможет очистить политическое поле от партий-однодневок и пиар-проектов. По мнению депутатов областного совета, новая избирательная система даст возможность гражданам самостоятельно определять их представителей в законодательном органе и повысит ответственность депутатов перед избирателями, поэтому обращаются с просьбой поддержать этот законопроект во втором чтении и в целом.

В обращении депутатов областного совета относительно обеспечения финансирования работы мобильных пунктов придорожного контроля в области речь идет о том, что с целью сохранения существующей сети автодорог в области, повышения безопасности дорожного движения, а также сохранение жизни и здоровья граждан, необходимо решить вопрос о выделении соответствующего финансирования управления Укртрансбезпеки области для обеспечения надлежащей работы мобильных пунктов придорожного контроля.