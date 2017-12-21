На Житомирщине ветераны УПА будут получать ежемесячную денежную помощь - облсовет

На Житомирщине ветераны УПА будут получать ежемесячную денежную помощь. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало сегодня большинство депутатов Житомирского областного совета на очередной сессии.

Читайте такжеНа Житомирщине почтили память воинов армии УНР, которых в 1921 году расстреляли большевикиДля этого депутаты внесли изменения в областную комплексную "Программу социальной защиты лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, пенсионеров и незащищенных слоев населения Житомирской области на 2018-2022 годы".

Так, в частности, решением сессии к названию программы добавили категорию - "участники освободительных соревнований", изложив наименование программы в следующей редакции : "Областная комплексная Программа социальной защиты лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, участников освободительных соревнований, пенсионеров и незащищенных слоев населения Житомирской области на 2018-2022 годы".

Теперь этой программой предусмотрено предоставление ежемесячной денежной помощи участникам освободительной борьбы (борьбы за независимость Украины, борцов за волю Украины, в частности, ветеранам ОУН, УПА - УНИАН) в размере двух минимальных зарплат.