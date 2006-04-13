Лукашенко продолжает держать экс-конкурента в тюрьме

Районный суд Минска отказался освободить из-под ареста экс-кандидата в Президенты Беларуси Александра КОЗУЛИНА, который был задержан милицией 25 марта во время разгона демонстрации оппозиции и обвинен в хулиганстве и организации уличных беспорядков.

Как передает Рейтер, об этом сообщила пресс-секретарь А.КОЗУЛИНА Нина ШИДЛОВСКАЯ.

По ее словам, в среду суд на закрытом заседании отказался удовлетворить требование адвокатов А.КОЗУЛИНА, которые считают, что арест оппозиционера был незаконным, об изменении меры пресечения.

"Суд отказал адвокатам в удовлетворении жалобы, так что в настоящее время он остается под стражей. Мы будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции", - сказала Н.ШИДЛОВСКАЯ.

Согласно официальным данным, в общей сложности около 600 человек были задержаны милицией и осуждены к арестам на сроки до 15 суток за участие в серии оппозиционных протестов 19-25 марта против официальных итогов президентских выборов, согласно которым действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО был переизбран на третий срок.

По данным милиции, к настоящему времени все участники оппозиционных протестов уже освобождены, за исключением А.КОЗУЛИНА, которого обвиняют в том, что 25 марта он призывал демонстрантов идти к одной из минских тюрем, чтобы поддержать политзаключенных, а 2 марта, пытаясь пройти на Всебелорусское народное собрание, подрался с милицией, после чего был на короткое время задержан и в милицейском отделении разбил портрет А.ЛУКАШЕНКО.

Согласно официальным данным, А.ЛУКАШЕНКО, который правит страной 12 лет, получил 83% голосов на президентских выборах 19 марта, тогда как оппозиционный кандидат Александр МИЛИНКЕВИЧ набрал 6%, А.КОЗУЛИН - 2,2%.

Европейский союз не признал результатов президентских выборов и обнародовал список из 31 чиновника, в том числе и А.ЛУКАШЕНКО, которым запрещен въезд на территорию ЕС за фальсификацию итогов голосования.