Илья Кива: "Еще одного сумасшедшего в лице Каплина Украина не выдержит"

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что заявления народного депутата Сергея Каплина являются следствием расстройства его психического и душевного здоровья.

Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук:

«Чистосердечное признание. Многие просят прокомментировать выпады явно душевнобольного нардепа Сергея Каплина возомнившего сегодня себя «лидером». Так уж сложились обстоятельства, что в самом начале мы действительно наняли его на работу как PR- менеджера для создания скандалов и поднятия интереса к Социалистической партии Украины, но к сожалению мальчик заигрался и уже не может отличить написанный сценарий от реальности», - заявил Илья Кива.

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Он также добавил, что все заявления Сергея Каплина напоминают ему неудачный политический пиар-ход экс-президента Грузии, свидетелями которого все мы были недавно.

«Он так вжился в роль, что пошёл требовать с массовкой регистрации в Минюст, пора опускать занавес и вызывать не автозаки а кареты скорой помощи. Его гонорара точно хватит на лечение. Я думаю, что мы достаточно насытились прыгающим по киевским крышам грузином и ещё одного сумасшедшего в лице Сережи боюсь страна уже не выдержит», - написал Илья Кива.

Оценивания действия Сергея Каплина в целом, Илья Кива также добавил:

«Как я к нему отношусь? Как христианин и гражданин - с состраданием и пожеланием скорейшего выздоровления в наступающем 2018 году! P.S.: Сережа, мы держим за тебя кулаки. Выздоравливай! Илья Кива», -резюмировал глава СПУ.