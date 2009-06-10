Томенко: министр обороны должен знать, как разбирается автомат

Заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что министром обороны должен стать представитель военной элиты, которого уважают в армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время брифинга в парламенте.

По мнению депутата, в ситуации, в которой сегодня находится украинская армия, министром обороны должен быть человек, который пользуется доверием среди военных и имеет большой опыт службы.

«И когда он (министр обороны – УНИАН) приезжает в военный гарнизон, то должен знать, по крайней мере, как разбирается автомат», - отметил Н.ТОМЕНКО. В связи с этим заместитель председателя ВР отметил, что в последнее время было модно назначать руководить Вооруженными силами людей, которые никогда в армии не служили.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что пока у Вооруженных сил не заберут функции рыночной деятельности, порядка в армии не будет. «Нельзя Вооруженным силам и Минобороны осуществлять продажу земли, военных городков и так далее. Когда эти функции заберут, я знаю много политиков, которые никогда не согласятся быть министром обороны», - сказал Н.ТОМЕНКО, объяснив, что «сегодня Министерство обороны выгодно именно потому, что там можно заработать средства».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что на переходный период, пока в Украине не будет контрактной армии, возглавлять военное ведомство должен представитель элитной части Вооруженных сил. «Тогда его будет тяжело втянуть в политические разборки», - подытожил Н.ТОМЕНКО.