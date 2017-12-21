Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии об аресте его активов

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии относительно ареста его активов и активов его компаньона Геннадия Боголюбова.

«Это временный арест на время рассмотрения дела в суде», - сказал он в комментарии ТСН.uа.

19 декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, говорится в сообщении на сайте банка.

Соответствующее решение суд в Лондоне принял в рамках судебного процесса «Приватбанка» против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти 2 млрд долларов.

Решение Высокого суда Англии об аресте касается активов бизнесменов на сумму свыше 2,5 млрд долларов, в том числе шести компаний, которые вероятно им принадлежат или находятся под их контролем.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что перед национализацией с "Приватбанка" на фирмы-пузыри вроде было выведено 110 млрд гривен.

Игорь Коломойский в ответ на это заявлял, что эти деньги из банка не уходили.

«В рамках реструктуризации кредитного портфеля выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке", - говорил он в комментарии ТСН.uа.

Коломойский отметил, что эти операции проходили под полным контролем и "чутким руководством" заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.