Тимошенко: от "грязных технологий" защиты нет, но...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день исключить использование «грязных технологий» во время предвыборных кампаний в Украине практически невозможно, однако она и ее сторонники готовы с ними бороться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

«Мы готовы к противостоянию. Мы боролись и во время КУЧМЫ, и во времена Оранжевой революции, и во время досрочных парламентских выборов 2007 года. Мы боролись и показывали результат. Я думаю, что и сейчас мы сможем результат показать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что влияние «грязных технологий» на результаты выборов будет зависеть «от того, как люди разберутся в информации, которую будут получать». «Пока люди не научатся отличать «грязную технологию» от нормальной агитации, очень сложно будет проводить адекватные выборы в стране, и поэтому еще раз говорю: от «грязных технологий» защиты нет, только повышение моральности и духовности общества, когда одни не делают «грязных» провокаций, а другие их не воспринимают», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.