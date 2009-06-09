Ющенко обращается к Тимошенко через Генштаб

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил начальнику Генерального штаба ВСУ подготовить письмо к премьер-министру с просьбой немедленно решить проблемы финансирования деятельности украинских миротворцев и содержания их семей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он сказал во время встречи с начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженными Силами Сергеем КИРИЧЕНКО.

Во время разговора речь шла о критическом состоянии финансирования Вооруженных сил, что может иметь существенное негативное влияние на их обороноспособность.

Бюджет текущего года не позволяет повысить боеспособность, и поэтому она остается на прошлогоднем уровне, сообщил начальник Генштаба. Он заверил, что руководством ВСУ делается все, чтобы не была утрачена способность войска выполнять задачи по назначению, хотя при крайне недостаточном финансировании это является довольно сложной задачей.

По информации Генштаба, финансирования отдельных потребностей армии сократилось по сравнению с прошлым годом втрое (в частности, подготовка военнослужащих, развитие ВСУ, модернизация и восстановление боеспособности вооружений и военной техники, формирование контрактной армии, строительство жилья для военнослужащих).

В.ЮЩЕНКО отметил чрезвычайно низкий уровень денежного обеспечения военнослужащих, которое для рядового контрактника составляет около 1000 грн. в месяц.

Во время встречи также особое внимание было уделено финансированию международной миротворческой деятельности. Полное отсутствие финансирования может привести к тому, что в третьей декаде августа прекратится какое-либо участие Вооруженных сил Украины в миротворческих операциях, отметил начальник Генштаба.

Как был проинформирован Президент, ситуация с миротворцами является катастрофической с финансовой точки зрения, и это несмотря на то, что миссии приносят в бюджет Украины значительные дополнительные средства. При этом ударение сделано на недопустимости свертывания миротворческих миссий, которые за годы создали позитивный имидж Украины в мире. В связи с этим глава государства дал поручение подготовить письмо к премьер-министру с просьбой решить проблемы финансирования деятельности миротворцев и содержания их семей.

С.КИРИЧЕНКО также затронул тему проведения в Украине международных военных учений. Без одобрения решения Президента Украины о допуске военных иностранных государств на территорию Украины Верховной Радой такие учения заблокированы.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО отметил, что приложит максимальные усилия, чтобы гарантировать Вооруженным силам надлежащий уровень финансирования.

«Несмотря ни на что, несмотря на то финансирование, которое сегодня есть, мы должны все сделать для того, чтобы украинская армия была боеспособной, возобновить нормальное финансирование. Мы все сделаем для того, чтобы изменить политику правительства в финансировании Вооруженных сил Украины», - подчеркнул Президент.