Люди Тягнибока пришли под ВР позлорадствовать?

Сегодня перед началом вечернего пленарного заседания Верховной Рады около 200 сторонников всеукраинского объединения «Свобода» пикетируют здание парламента с требованием не допустить создания коалиции БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, вдоль турникета, который ограждает главный вход в здание ВР, выставлены плакаты, на которых, в частности, написано: «Промосковские силы ПР и БЮТ Украину не прибьют!», «Ну что, Витек, помогли тебе твои ЛилиПутини?», «Очистим власть - будет порядок!», «ПриБЮТ? Нет! Их карта бита!».

Участники пикета выкрикивают лозунги: «На их узурпацию - наша узурпация!», «Слава Украине. Героям слава!».