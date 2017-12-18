"Заткнитесь и послушайте моего адвоката": Саакашвили поскандалил со следователем ГПУ

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру по вызову, однако показания давать отказался. Вместо этого он вступил в перепалку со следователем ГПУ, пишет "Украинская правда".

Саакашвили поговорил с журналистами, а когда вышел следователь ГПУ и спросил, будет ли тот проходить следственные действия, адвокат сказал, что хочет сделать заявление, а Саакашвили добавил: "Сейчас мой адвокат вам все объяснит".

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Следователь Александр Говорущак сказал, что показания даются в кабинетах, а Саакашвили возмутился: "Это у вас такие жесты? Успокойтесь. Руками не размахивайте, молодой человек".

Когда следователь попросил не повышать на него голос, Саакашвили заявил: "А я вам говорю заткнитесь и послушайте моего адвоката". На попытку следователя настоять на своем, Саакашвили бросил: "Вот ваша прокуратура!".

После этого адвокат лидера РНС заявил, что прокурор отказывается с ними общаться, а Саакашвили не нарушал процедуру: "Мы на 9:30 пришли".

"Михеил Саакашвили после того, как получил повестку почтой, 15 декабря подал ходатайство на старшего группы прокурора Домбровского с требованием немедленно передать материалы уголовного дела органу досудебного расследования, а именно Следственному отделу Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области", – сказал его адвокат.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили заявил, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генпрокуратуру - нет.