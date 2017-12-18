Саакашвили заявил, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генпрокуратуру - нет

Лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в Службу безопасности Украины, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.

Об этом он сказал в фойе здания Генпрокуратуры, расположенной на ул. Резницкой в Киеве.

"Они меня обвинили в госперевороте. Пусть СБУ это расследует. Мы им (ГПУ - УНИАН) передали свой привет. И я жду вызова на допрос в СБУ, где я буду давать все необходимые показания", - сказал Саакашвили.

Его адвокат Руслан Чернолуцкий, в свою очередь, добавил, что дело в отношении Саакашвили, открытое 4 декабря (по признакам ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины), подследственно СБУ, поэтому на допрос в ГПУ его клиент не пойдет.

"Согласно постановлению генпрокурора Луценко от 5 декабря, это дело - подследственность СБУ, поэтому мы не должны и не обязаны приходить на допрос к какой-то неизвестной группе прокуроров без полномочий. Саакашвили закон не нарушил, он пришел на 9:30, но раньше он направил ходатайство, что нарушены процессуальные процедуры и требует передачи дела в СБУ", - отметил защитник.

Также адвокат добавил, что завтра в 11:30 в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться апелляция на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения Севериону Дангадзе - соратнику Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили пришел в здание ГПУ, так как получил повестку. Однако давать показания на допросе отказался.