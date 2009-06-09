Ющенко даст пресс-конференцию на зеленой лужайке
08:49, 09 июня 2009Политика
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Потом вручит награды
Сегодня в 16.00 на зеленой лужайке Секретариата Президента Украины состоится пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по случаю Дня журналиста.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, после завершения пресс-конференции начнется церемония вручения государственных наград ко Дню журналиста.
Прямую трансляцию мероприятия будут вести Национальная телекомпания Украины, «5-й канал», «Телеканал новостей 24», Всемирная служба «УТР» и Национальная радиокомпания Украины.
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