Ющенко даст пресс-конференцию на зеленой лужайке

Потом вручит награды

Сегодня в 16.00 на зеленой лужайке Секретариата Президента Украины состоится пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по случаю Дня журналиста. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, после завершения пресс-конференции начнется церемония вручения государственных наград ко Дню журналиста. Прямую трансляцию мероприятия будут вести Национальная телекомпания Украины, «5-й канал», «Телеканал новостей 24», Всемирная служба «УТР» и Национальная радиокомпания Украины.

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