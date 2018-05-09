События недели: версия читателей УНИАН - Саакашвили на свободе, обращение Вакарчука и выступление Путина

Эта неделя началась с продолжения приключений опального Михаила Саакашвили, который оказался не таким уж и неуловимым. После похождений на крыше и побега из микроавтобуса СБУ сложилось впечатление, что его уже ничто не остановит, однако вышло все немного иначе. Скрывающемуся в палаточном городке Саакашвили в один прекрасный момент то ли надоело слоняться по холоду, то ли захотелось помыться, то ли он в действительности заболел, как об этом потом заявлял его адвокат, но, так или иначе, а из палатки он отправился ночевать в квартиру одного из своих сторонников (между прочим, высокого чина из Нацполиции). Не успел Саакашвили там удобно расположится, как к нему в гости зашли силовики и отправили в менее комфортный следственный изолятор СБУ.

После завершения следственных действий, которые продолжались несколько часов в ночь на 9 декабря, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что прокуратура будет просить суд избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Известие о задержании Саакашвили быстро разлетелось в рядах его сторонников, которые, не мешкая, массово передислоцировались под стены СИЗО, где их во всеоружии встретили силовики. Сам задержанный, тем временем, объявил о голодовке, все обвинения против себя назвал лживыми, власти – барыжными, и призвал своих поклонников выходить на Майдан с требованием об импичменте Порошенко, чтобы «защитить Украину от коррупции и произвола». В результате, на воскресной акции на Майдане митингующие, которых собралось приличное количество, огласили четыре требования к Верховной Раде, после чего часть разошлась по домам, а особо активные отправились дальше митинговать под стенами СИЗО, в котором томился Саакашвили.

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Впрочем, долго изучать застенки следственного изолятора ему не пришлось. Вопреки всем ожиданиям, суд отказал прокуратуре в круглосуточном домашнем аресте Михо и отпустил его на все четыре стороны. В очередной раз опозорившийся генпрокурор Луценко заявил, что так просто этого не оставит, и будет подавать апелляцию, поскольку у него в голове не укладывается, почему суд отпускает на свободу «человека-апатрида, который прорывает границу, после этого организует движение за свержение государственной власти».

Но и этого уже плотно севшему в лужу Луценко показалось мало. Поэтому он решил поболтать в этой луже ногами и заляпаться окончательно. Помните, совсем недавно генпрокурор заявлял, что Михаил Саакашвили и его сторонники готовят в Украине государственный переворот на деньги Курченко? Так вот, оказывается, это не совсем так. Теперь ГПУ уже не подозревает Михо в организации переворота за деньги Курченко. В этом подозревается его «правая рука» Северион Дангадзе, а самого Саакашвили подозревают только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича, заявил Луценко. Согласитесь, «организация переворота» и «содействие каким-то членам» - это две большие разницы. Зачем было вообще начинать всю эту позорную историю? Ведь, получается, что раньше Луценко просто врал, и Саакашвили никого свергать не собирался? Пожалуй, это слишком даже для бездипломного генпрокурора.

Между тем, окрыленный свободой Саакашвили успокоил многих украинцев, заявив, что не собирается идти в президенты. Мол, у него нет таких амбиций, и вообще, президентом Украины должен быть этнический украинец, который родился и всю жизнь здесь прожил. При этом Саакашвили признался, что его мечта – стать мэром Одессы. Думаю, после таких заявлений многие в Украине (особенно, в Киеве) вздохнули с облегчением, а в Одессе, наоборот, напряглись.

Также на этой неделе о своих президентских амбициях рассказал и известный певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которого многие подозревают в подготовке к началу политической карьеры.

Судите сами: летом Вакарчук объявил об уходе в «творческий отпуск», отказался от общения с журналистами и укатил на обучение в один из самых престижных университетов мира – Стэнфорд, где является слушателем курсов в «Центре демократии, развития и верховенства права». Кроме этого, он привлечен к программе «Развитие украинских лидеров», а среди его преподавателей числятся знаменитый политолог Френсис Фукуяма и экс-посол США в России Майкл Макфол...

Уже несколько месяцев различные украинские социологи пристально наблюдают за персоной Вакарчука, поскольку включение его фамилии в различные опросы относительно электоральных предпочтений украинцев показало, что певец имеет очень высокий рейтинг и, на данный момент, показывает третий результат после Порошенко и Тимошенко.

Учитывая все вышесказанное, неудивительно, что в последнее время за любыми немногочисленными заявлениями и телодвижениями Вакарчука в Украине внимательно следят.

На этой неделе певец не разочаровал и опубликовал видеообращение, в котором назвал десять первоочередных, по его мнению, шагов, необходимых для реформирования государства. Ознакомившись с ними, можно смело утверждать, что эти тезисы отлично вписываются в программу какой-нибудь политической партии. Однако Вакарчук объявлять о своих политических амбициях не торопится. Напротив, в видеообращении он отметил, что власть его не интересует, да и о президентских амбициях он, мол, никогда не заявлял.

Правда, чем дальше, тем меньше сомнений в том, что Вакарчука все-таки готовят для политического ристалища. На данный момент он вообще единственный потенциальный кандидат, у которого есть и рейтинг, и узнаваемость, и доверие. И мало ли, что власть его не интересует. Ведь всегда можно заявить, что-то вроде «я иду во власть не ради власти (простите), а ради светлого будущего своего народа». К тому же, чем позже он об этом скажет, тем для него лучше – меньше успеют вылить грязи. Так бывает в политике – чем меньше говоришь, делаешь и светишься (до поры до времени), тем больше шансов у тебя, по сравнению с другими. Думаю, до лета от Вакарчука о президентских амбициях мы точно ничего нового не услышим. А дальше, в случае наличия таких амбиций, тянуть особо будет некуда.

Еще одной историей, на которую живо отреагировали читатели, стала 13-я по счету пресс-конференция президента РФ Путина за 18 лет его правления. Подумать только, в России выросло уже целое поколение, не знающее другого царя!

Наших читателей я частично могу понять – от своего президента мы итоговой пресс-конференции вряд ли дождемся, остается только смеяться над соседом. Радоваться там, правда, особо нечему, так как уже сейчас можно смело утверждать, что следующие шесть лет президентом РФ снова будет уже изрядно поднадоевший всем Путин, так что смех это нервный.

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Возвращаясь к его выступлению, могу сказать, что, по сути, ничего нового московский царь никому не сообщил. Все его тезисы кочуют от одной пресс-конференции к другой. Коварный Запад все так же пытается поставить Россиюшку на колени, русские и украинцы – «один народ», «ихтамнетов» на Донбассе нет, Сирию как-то спасли, дальше пусть справляются сами, с экономикой все хорошо… и так по списку.

В перерывах между заготовленными ответами на заготовленные вопросы скучающий Путин, которому эта видимость «общения с народом» за последние годы изрядно поднадоела, травил бородатые анекдоты. На один из, как кажется со стороны, важный для россиян вопрос, допустят ли оппозиционера Навального (единственного человека, представляющего для Путина хоть какую-то угрозу) на выборы, ответ прозвучал не очень внятный и, в целом, сигнализирующий о том, что никто ни с кем цацкаться не будет и власть отдавать не намерен.

В целом, вышеописанное и есть кратким итогом того, что Путин рассказывал российскому электорату 3,5 часа.

На этом фоне наши читатели пропустили новость, которую радостно распространила Госслужба занятости. Количество вакансий в Украине в этом году составило около одного миллиона, что на целых 11% превышает показатель за прошлый год, что, по мнению чиновников, есть «положительной динамикой рынка труда». Это только официальные данные, в реальности незакрытых вакансий еще больше. И я вам расскажу, о чем говорит эта «положительная динамика».

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А говорит она о том, что из Украины бегут все, кто может. Кто - в Польшу, а кто и подальше. Серьезная нехватка рабочих рук во всех сферах – это та проблема, с которой уже сегодня столкнулись практически все работодатели в стране. Ну, что же, наши власти можно поздравить с успехом – чем больше отсюда сбежит экономически активного и грамотного населения, тем проще будет оставшимся забивать голову страшилками вроде «путин нападет», а, под этот шумок, продолжать их грабить.

Ну, и чтобы не завершать обзор на столь печальной ноте, расскажу вам забавную историю. Хотите завести домашнего друга, но на котов у вас аллергия, а собак вы не любите, мелкие зверушки вам неинтересны, а от птичек никакого толку? Выход есть! Это корова размером с собаку. Американский фермер из Айовы много лет работал над выведением миниатюрных коров. При помощи селекции ему удалось получить новый вид коровок, высота которых не превышает 90 сантиметров, и теперь их можно держать в качестве домашнего питомца. «У многих из них есть индивидуальность, как у собак, - рассказывает он. - Они обожают угощения и любят гулять. Бегают вокруг, как собаки, ладят с людьми, спокойны и общительны. Еще им нравится внимание. Очень трудно не влюбиться в мини-теленка ростом до колена». И я полностью с ним согласен.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН