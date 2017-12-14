Путин заявил, что "очень хотел бы" политической конкуренции

Президент РФ Владимир Путин объявил, что у действующей власти в РФ нет конкурентов, и он намерен принимать участие в выборах главы государства как самовыдвиженец.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на пресс-конференции в Москве.

«Теперь на ваш вопрос по поводу оппозиции: почему она не появляется такая, которая была бы конкурентоспособной. Самое простое было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать», - сказал Путин.

При этом он отметил, что в политике должна быть конкуренция.

«Хотя должен неожиданно сказать: я думаю на тему о том, что у нас политическая среда, также, как и экономическая, должна быть конкурентной. И, конечно, очень бы хотел, хочу и буду к этому стремиться - чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле», - сказал президент РФ.

«Почему у нас вроде шумных и деятельных оппозиционеров нет, но они действительно не составляют реальной конкуренции действующей власти. Вы знаете, у нас, мягко говоря, большая специфика в России сложилась за последние десятилетия», - подчеркнул он.

По словам Путина, у него уже практически есть предвыборная программа, в ней он сосредоточится на развитии инфраструктуры, здравоохранении, образовании и повышении доходов россиян.

«Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей», - добавил он.

При этом Путин сообщил, что будет баллотироваться на четвёртый срок в качестве самовыдвиженца, но рассчитывает на поддержку российских партий.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.