Генпрокуратура обжалует решение суда отпустить Саакашвили

Генеральная прокуратура обжалует решение суда в отношении меры пресечения Михеилу Саакашвили, согласно которому лидера "Движения новых сил" отпустили на свободу на время расследования.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова", передает Украинская правда.

"Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране, человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу. При этом, его сопровождающие бьют украинских военнослужащих", - отметил генпрокурор.

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Луценко утверждает, что Саакашвили организовывал "движение за свержение власти" за деньги Курченко.

"После этого он (Саакашвили - ред.) организует движение за свержение власти. Причем, за счет Курченко и с этим человеком он договаривается о помощи. Его правая рука (Дангадзе – ред.) получает сотни тысяч долларов, что зафиксировано здесь, на территории Украины. И эти доказательства мы предоставили в суд. Тем не менее, судья его отпускает", - отмечает Луценко.

Он рассказал, что ГПУ будет подавать апелляцию.

"Я воздержусь от эмоций и мы будем подавать апелляцию. Мы готовы доказать, что все видео о передаче денег и разговор Саакашвили с Курченко является подлинным. Мы готовы привлечь иностранных экспертов ФБР или Скотланд-Ярда для того, чтобы они вместе с нашими экспертами проверили подлинность пленок", - подчеркнул он.

Луценко добавил, что имел с Саакашвили "общее видение событий в Украине и Грузии".

"Но те, которые преступили красную черту закона, грабят государство, или берут деньги у Москвы для дестабилизации ситуации, я с этим никогда не примирюсь и мои человеческие прежние отношения отходят назад перед лицом уголовных преступлений", - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня суд отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Саакашвили.

Судья, зачитывая решение, отметила, что "суд решил ходатайство прокурора в уголовном производстве... о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемого Саакашвили оставить без удовлетворения".

По ее словам, постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.

Оглашение полного текста постановления назначено на 9 часов утра 14 декабря.

Как известно, Саакашвили, задержанный правоохранителями 8 декабря, находился до сих пор в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.