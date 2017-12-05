В сети появилось видео с Саакашвили на крыше

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили залез на крышу своего дома и угрожал спрыгнуть вниз в то время, как в его квартире проходят следственные действия.

В соцсетях публикуют видео и видео с Саакашвили на крыше.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в квартиру по улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика.

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При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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