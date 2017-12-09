Прокуроры готовят материалы для суда в отношении Саакашвили - Генпрокуратура

В ГПУ отметили, что после подготовки всех необходимых материалов их будет передано в суд, который определит время и дату заседания для избрания меры пресечения, сообщает ТСН.uа.

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После задержания лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили прокуроры начали подготовку материалов в суд.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"После задержания М.Саакашвили прокуроры начали подготовку материалов в суд. Сторона обвинения будет просить меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета (задержанному інкрімінують ч.2 ст.256)", - написал он.

По его словам, после подготовки прокурорами всех необходимых материалов их передадут в суд, который определит время и дату заседания для избрания меры пресечения.

Напомним, вечером 8 декабря полиция задержала Саакашвили и отвезла в изолятор СБУ на Аскольдовом переулке. Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что сейчас планируются следственные действия и обращение в суд относительно избрания меры пресечения для политика.

Политику вменяют содействие участникам преступных организаций. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Источники в правоохранительных органах утверждали, что Саакашвили задержали в квартире полицейского Юрия Покиньбороди. Он, в свою очередь, заявляет, что его могут ликвидировать.