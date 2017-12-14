ГПУ не подозревает Саакашвили в организации переворота за деньги Курченко - Луценко

Генпрокуратура не подозревает Михеила Саакашвили в организации переворота за деньги Курченко. "Мы подозреваем его в содействии".

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая на вопрос, была ли другая квалификация, кроме организации переворота за деньги Курченко и ФСБ, когда к Михеилу Саакашвили пришли следователи на Костельную.

«Мы не подозреваем Михеила Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича», – пояснил Луценко.

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По словам Генпрокурора, Михеила Саакашвили пришли задерживать сотрудники СБУ, поскольку они ведут следствие.

«Следствие по этому делу ведет СБУ. Поэтому следователи службы пришли задержать направить к следствию. Фактически он отказался, сбежав из автомобиля. После этого он скрывался в разных местах и был задержан после объявления в розыск, сотрудниками Национальной полиции», – подытожил Луценко.

Напомним, 5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции обнародовал записи разговоров экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили с соратником экс-президента Украины Виктора Януковича, украинским бизнесменом беглым Сергеем Курченко и соратников Саакашвили с доверенным лицом Курченко.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.