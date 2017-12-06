Суд арестовал соратника Саакашвили Дангадзе на 2 месяца без права залога

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать соратника экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

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«Решением Печерского суда Северион Дангадзе арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога (ст. 110, ч.2 не предусматривает альтернативы залога)», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря руководителю Киевского областного отделения «Движения новых сил» Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что приближенный к Саакашвили Дангадзе обратился через доверенное лицо к бизнесмену Сергею Курченко с предложением финансировать деятельность Саакашвили.

По словам Луценко, правоохранители зафиксировали получение людьми из окружения Саакашвили около 500 тыс. долларов. Почти половину суммы Дангадзе получил под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр, также была зафиксирована передача средств, добавил генпрокурор.