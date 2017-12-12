В Кремле заявили о завершении операции "по спасению Сирии"

В Кремле заявили, что операция по освобождению Сирии от террористов завершена, и необходимости в широкомасштабном военном присутствии в этой стране нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«По сути, операция по спасению Сирии и освобождению территории Сирии от террористов завершена, и больше нет необходимости в использовании широкомасштабного боевого потенциала. Просто нет объекта для использования такого потенциала. Поэтому верховный главнокомандующий и принял решение о выводе (войск)», - сказал Песков.

«Вместе с тем он подчеркнул, что такие пункты временного базирования как Хмеймим и Тартус будут оставаться. Президент подчеркнул, что в Сирии террористы могут пытаться поднимать голову, но в этих случаях по ним будут наноситься сокрушительные удары в том объеме и такой силы, которые они доселе не видели. Это слова президента, сказанные вчера», - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, не была ли вчерашняя поездка президента РФ Владимира Путина в Сирию, Турцию и Египет связана с желанием заполнить вакуум в регионе и укрепить позиции России на Ближнем Востоке, Песков подчеркнул, что «речь идет о целенаправленной и последовательной работе российской стороны в русле политики, которую достаточно давно формулирует президент России».

По его словам, эта политика направлена «на восстановление и спасение Сирийской Арабской Республики, поддержку легитимной власти, поисков политического урегулирования в САР».

Кроме того, речь идет и о развитии многоформатных двустосторонних отношений как с Турцией, так и с Египтом и с Сирией.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря руководство России заявило, что завершило разгром террористов «Исламского государства» в Сирии.

11 декабря Путин прилетел на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии и отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны.

Ранее аналогичные приказы отдавали как минимум дважды: в марте и декабре 2016 года.

Так, 14 марта 2016 года Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта. 15 марта в Минобороны РФ заявили о начале вывода основной части группировки российской армии из Сирии.

29 декабря 2016 года руководство РФ снова заявило о намерении сократить свою военную группировку в Сирии.