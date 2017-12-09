Экс-полицейский, в квартире которого задержали Саакашвили, заявляет, что его могут ликвидировать

Бывший начальник полиции Луганской области, сотрудник МВД на пенсии Юрий Покиньборода, в квартире которого задержали Михеила Саакашвили, заявляет, что его могут ликвидировать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, его хотят подставить и сделать виноватым в задержании Саакашвили, поэтому его не арестовали.

"Зная меня, что я буду искать предателя, могут ликвидировать. Я бы лучше сейчас чувствовал себя в СИЗО", - написал Покиньборода.

В своем видеообращении Юрий Покиньборода заявил, что не подставлял Саакашвили. Он отметил, что будет проводить собственное расследование, чтобы узнать, кто его подставил. Экс-полицейский также считает, что его или убьют, или посадят в СИЗО.

Волонтер Родион Шовкошитный так же отметил, что Покиньбороду хотят сделать крайним в задержании Саакашвили и сейчас пошла травля ветерана МВД. По словам волонтера, "этот бред даже статуса лжи не заслуживает".

Также Шовкошитный в своем посте в Facebook называет Покиньбороду сторонником Саакашвили.

"Покиньборода – доброволец 14-го года и порядочный мент на пенсии... В чем он точно не принимал участия, так это в "спецоперации" МВД относительно ареста М. С. (Михеила Саакашвили)", - написал волонтер.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 8 декабря, силовики задержали экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Его доставили в следственный изолятор СБУ. Вскоре там появились его сторонники, а также значительное количество силовиков.

После завершения следственных действий, которые продолжались несколько часов в ночь на 9 декабря, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что прокуратура будет просить суд избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением браслета.

При этом она подчеркнула, что все действия в отношении экс-главы Одесской ОГА проводились в соответствии с процессуальным законодательством.

После завершения следственных действий к протестующим вышел один из адвокатов Саакашвили Руслан Чернолуцкий. Он зачитал переданное Саакашвили заявление, в котором политик назвал обвинения против себя "лживыми" и обвинил власти в попытке запугать народ.

Также Чернолуцкий рассказал, что Саакашвили заявил о проведении бессрочной голодовки.

6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

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Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения генпрокурора в содействии участникам преступных организаций.