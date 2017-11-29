В Польше заявили, что украинцы составляют половину всех мигрантов в стране

Украинцы составляют половину из всех мигрантов в Республике Польша. Об этом в ходе брифинга на саммите мэров сообщил заместитель мэра Гданьска Веслав Белавський, передает "РБК-Украина".

"Я в восторге от украинцев, я люблю их. В Украине совершенно фантастические перспективы. Украинцы - прекрасные люди. На национальном уровне, к сожалению, возникли проблемы на культурно-исторической почве. У нас украинцы составляют половину всех мигрантов. Мы пытаемся интегрировать и внедрить их ", - сказал он.

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Кроме того, по словам Белавського, столица Украины в данный момент динамично и быстро развивается. "Киев за последние 5 лет очень изменился и преобразился. Последний раз я был здесь 5 лет назад", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Польша почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для украинцев. В этом году страна планирует выдать около 900 тысяч разрешений.