Путин оконфузился на пресс-конференции (фото, видео)

14 декабря во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным случился забавный казус.

Это произошло во время вопроса от журналиста LifeNews о том, не скучно ли российскому лидеру баллотироваться на выборы президента без конкурентов, передает "Страна".

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На вопрос журналиста "Почему за почти 20 лет вашего правления не появился нормальный влиятельный кандидат от оппозиции, вообще нет политика номер два. Насколько вам интересно участвовать в выборах без сильного конкурента" Путин ответил: "Чтобы обострить еще ваш вопрос я видел, там девушка плакат поднимала с надписью "Путин бай-бай", давайте заострим внимание на этом".

Однако, как выяснилось, на плакате было написано "Путин бабай", что по-татарски означает "дедушка".

"А, бабай, Господи Боже", - рассмеялся российский президент.

"Путин бабай. Это по-татарски дедушка Путин. Так вас называют дети", - отметила журналист из Татарстана.