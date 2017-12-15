В Харькове объявлено подозрение пророссийскому экс-депутату горсовета, который призывал создать "Одесскую республику"

Депутату Харьковского городского совета VI-VII созывов Андрею Лесику, полномочия которого прекращены досрочно, объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти). Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Status Quo.

По предварительным данным предварительного расследования, проводимого следователями Службы безопасности Украины, будучи депутатом, указанное лицо осуществляло призывы к изменению границ территории государства.

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В частности, в публичных выступлениях он призвал граждан блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти. "Одессит и жителям области нужно Порто-Франко, сильные друзья и крепкие границы ... Нам нужно самим встать и стать югом ... С завтрашнего дня Одесская область объявляется Одесской народной республикой, где вся власть принадлежит только проживающему на ее территории народа", - говорится в обращении.

"Поскольку подозреваемый скрывался от следствия и не появлялся на вызовы ни следователя, ни суда, его объявили в розыск. 15 декабря подозреваемый задержан на территории одной из соседних областей", - отметила Дубовик.

Как известно, Лесик, который является членом организации "Украинский выбор" кума Путина Виктора Медведчука, во время депутатства в Харьковском горсовете отличился целенаправленной антиукраинской риторикой. Экс-депутат, в частности, во время празднования 9 мая спровоцировал конфликт на Мемориале Славы в Харькове, вытащив на глазах у проукраинского сообщества георгиевскую ленту.