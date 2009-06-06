БЮТ не поддержит ни "продление парламента", ни ограничения СМИ

Блок Юлии Тимошенко не поддерживает пролонгацию срока полномочий нынешнего состава Верховной Рады до 2014 года.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя ВР, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, данный вопрос очень долго обсуждался вчера во время закрытого заседания фракции БЮТ. Он добавил, что все депутаты от БЮТ не воспринимают такую норму, поскольку считают, что деятельность нынешнего парламента должна составлять 5 лет. «Все сошлись на том, что выборы в Верховную Раду должны состояться в конституционные сроки, максимум в 2012 году», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, добавил он, во время заседания обсуждался и вопрос о развитии свободы слова. Н.ТОМЕНКО отметил, что в случае внесения изменений в Конституцию Украины необходимо сделать все, чтобы не внести изменений, которые бы ограничивали свободу слова в Украине. «Я заверяю, что не будут внесены такие нормы, которые бы ограничивали свободу слова или препятствовали профессиональной деятельности журналистов», - сказал он.