КГГА: у Пилипишина нет оснований жаловаться

У главы Шевченковской райгосадминистрации Киева Виктора ПИЛИПИШИНА нет оснований жаловаться на препятствование со стороны столичной власти в установление рекламы в Киеве, заявил журналистам первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Денис БАСС.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, любые заявки на установление рекламы, которые подаются в мэрию на рассмотрение, удовлетворяются.

“Ситуация, которая сейчас сложилась в городе с рекламой, - сами рекламодатели находятся в максимально положительном состоянии. Буквально недавно была Ассоциация рекламы Украины, и город Киев был максимально демократичен с позиций размещения рекламы. То есть заявки всех желающих есть возможность удовлетворять, поскольку количество конструкций по городу достаточно большое”, - добавил Д.БАСС.

Кроме того, Д.БАСС отметил, что мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым снизил на 30% плату за рекламу в связи с кризисом.

“Что касается заявлений ПИЛИПИШИНА, то есть суд и нужно обращаться туда, если есть такие факты. А я думаю, что таких фактов на само деле нет”, - подчеркнул Д.БАСС.

Как сообщал УНИАН, 4 июня В.ПИЛИПИШИН заявил, что команда нынешнего мэра столицы изолирует киевлян от информации оппонентов Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщил В.ПИЛИПИШИН, в частности, не удалось провести информационную кампанию о стратегии развития Киева на ближайшие 10 лет. Общественная организация “Кияни передусім”, которую возглавляет В.ПИЛИПИШИН, заказала и оплатила размещение в Киеве с конца мая на биг-бордах соответствующей информации. Однако КГГА “дала команду снять те плакаты, которые были вывешены”, - отметил В.ПИЛИПИШИН.