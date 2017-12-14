Луценко о Корбане: люди, которые ошиблись и нарушили закон, не должны быть изгоями

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что предприниматель и экс-глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан является хорошим примером того, как человек, который имеет заслуги перед страной, в то же время имел правонарушения.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

«Я очень надеюсь, зная Геннадия, что он всю свою энергию направит на строительство страны. Еще раз говорю, люди, которые ошиблись и в свое время нарушили закон не должны быть изгоями. Также никто не должен мстить», – убежден Луценко.

Читайте такжеКорбан заявил о новых обысках силовиков

Отвечая на вопрос, была ли посадка Корбана два года назад незаконно инициирована ГПУ, если она была законна, то почему все дела были закрыты, Генпрокурор отметил, что с юридической точки зрения Корбан является судимым и до сих пор фигурирует еще в нескольких делах.

«На этот момент мы не имеем достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения, хотя в нескольких делах он все еще находится фигурантом. Если у нас будет достаточно доказательств, то я не исключаю, что может быть изменен его процессуальный статус», - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Геннадий Корбан вернулся в Украину из Израиля, где находился на лечении.