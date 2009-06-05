Ющенко подписал закон о погашении долгов перед Пенсионным фондом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования».

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада приняла 5 марта.

Законом предусмотрено, что сокрытие (занижение) суммы заработной платы (выплат, дохода), на которую насчитываются страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование; нарушение установленного порядка начисления страховых взносов; уклонение от взятия на учет или несвоевременное представление заявления о взятии на учет страхователя как плательщика страховых взносов; неподача сведений об обстоятельствах, которые влекут изменения юридического статуса страхователя, порядка уплаты им страховых взносов; нарушение установленного порядка использования и осуществления операций со средствами Пенсионного фонда Украины и Накопительного фонда; неподача, несвоевременное представление, представление не по установленной форме отчетности относительно страховых взносов, средств Пенсионного фонда Украины и Накопительного фонда или представление недостоверных сведений, которые используются в системе персонифицированного учета, и другой отчетности и сведений, предусмотренных Законом “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвержено административному взысканию за одно из правонарушений, влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от тридцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неуплата или несвоевременная уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме, которая не превышает трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяты до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неуплата или несвоевременная уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме свыше трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предусмотрено также, что за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) страхователями страховых взносов, в том числе доначисленных страхователем или территориальным органом Пенсионного фонда, налагается штраф в размере 10 процентов своевременно не уплаченных сумм.

Законом установлено, что суммы наложенных (начисленных) штрафов и пени в период с 1 января 2007 года до 1 января 2009 года и суммы штрафов и пени, которые подлежат наложению (начислению) на суммы задолженности по уплате страховых взносов и финансовых санкций, которые возникли до 1 января 2009 года, могут быть по желанию страхователя рассрочены на 60 календарных месяцев в порядке, установленном правлением Пенсионного фонда Украины, с отсрочкой первого платежа на 90 календарных дней. При этом не подлежат рассрочке сумма наложенных (начисленных) в отмеченный период штрафов и пени, уплаченные страхователем, который по состоянию на 1 января 2009 года не имеет задолженности перед Пенсионным фондом Украины по уплате страховых взносов, штрафов и пени.

Договор о рассрочке подлежит досрочному расторжению, если страхователь не платит в полном объеме текущие платежи по страховым взносам или не платит очередную долю рассроченной задолженности по штрафам и пене в течение трех базовых отчетных периодов.