Разговор Саакашвили с Курченко могли "склеить" из разных отрывков - экспертиза

Запись разговора экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили с беглым олигархом Сергеем Курченко, обнародованный ГПУ, мог быть смонтирован из фрагментов разных разговоров. К такому выводу пришел эксперт по фоноскопии Кирил Усков, пишет "Украинская правда".

После проведения экспертизы для телеканала ZIK специалист пришел к следующим выводам: записи были смонтированы, содержат по крайней мере 24 фрагмента, не могут быть доказательствами в суде, фрагмент высказываний о захвате Харькова может быть вырезанным из другого разговора, фрагмент разговора "Курченко" - "Саакашвили" мог быть сделан путем объединения элементов разных разговоров.

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Таким образом, материал, который продемонстрировала ГПУ, является производным.

"Этот материал, который продемонстрировала Генпрокуратура, это нечто производное. Какую обработку он прошел, мы можем только догадываться. Как мы можем догадываться о творческих замыслах того, кто этот дайджест составлял. Это по сути мультик", - отмечает эксперт.

Как отмечается, в генпрокуратуре четко не говорят, что видео собрано из кусков.

"На самом деле, это фрагменты каких-то разговоров, которые происходили не известно когда неизвестно при каких обстоятельствах", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции обнародовал запись разговора экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили с беглым олигархом Сергеем Курченко.