Луценко подтвердил перечисление в бюджет от Каськива почти 7,5 миллионов гривень

Бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив уже перечислил в государственный бюджет Украины почти 7,5 млн гривен причиненного государству ущерба.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, который транслировал канал "112".

"Главное управление Государственной казначейской службы Украины письмом от 31.10 на наше имя сообщило о зачислении средств в бюджет... от Каськива В.В. в государственный бюджет перечислены средства, согласно мемориальному ордену от 25.10.2017 в сумме 7 миллионов 470 тыс. 990, 65 гривен, которые 25.10.2017 зачислены на соответствующий счет, открытый по коду классификации "Доходы бюджета" в сумме взыскания с виновных лиц за ущерб, причиненный государству, предприятию, организации", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 1 ноября бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив экстрадирован из Панамы в Украину. Об этом в социальной сети Fаcebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший глава Госкоминвестпроекта В. Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", - написал генпрокурор.

По его словам, Каськив был доставлен в Главное следственное управление Генпрокуратуры, где продолжались следственные действия.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Печерский районный суд Киева избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 160 тысяч гривен. Сарган отметила, что у Каськива есть пять дней, чтобы внести залог. Если залог не будет внесен, Каськива возьмут под стражу на 60 суток.

Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его передвижение по столице.

3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он должен был оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами этой страны вопроса о его экстрадиции на родину.