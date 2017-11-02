За Каськива внесли 160 тысяч гривень залога

За экстрадированного накануне экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива был внесен залог в сумме 160 тыс. гривень. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Залог был внесен неким Виктором Ермолаевым вчера, 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину. Об этом в социальной сети Fаcebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину был экстрадирован бывший председатель Госкоминвестпроекта В.Каськива, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", - написал генпрокурор .

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По его словам, Каськиа был доставлен в Главное следственное управление Генпрокуратуры, где продолжались следственные действия.

Генпрокурор отметил, что это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину.

Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его перемещение по столице.

3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он должен был оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами этой страны о его экстрадиции на родину.