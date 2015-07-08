Каськив вывел из Украины около четверти миллиарда гривень

Об этом заявила начальник Управления МВД по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, Елена Тищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Еще одно дело – это "Госинвестпроект", Владислав Каськив, который вывел на латвийские счета кипрских компаний около 255 миллионов гривен. Он платил по 62 миллиона гривен за акции одной и той же украинской компании, но двум разным субъектам в одно и то же время", - сказала Елена Тищенко.

По ее словам, правоохранители уже установили взаимосвязь между фактами перечислений денег и определенными компаниями в Никосии, столице Кипра.