Каськив вывел из Украины около четверти миллиарда гривень

20:32, 08 июля 2015
Политика
10190 0

Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив вывел из Украины около 255 млн грн.

zn.ua

Об этом заявила начальник Управления МВД по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, Елена Тищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте такжеАваков: Каськива подозревают в миллиардных махинациях

"Еще одно дело – это "Госинвестпроект", Владислав Каськив, который вывел на латвийские счета кипрских компаний около 255 миллионов гривен. Он платил по 62 миллиона гривен за акции одной и той же украинской компании, но двум разным субъектам в одно и то же время", - сказала Елена Тищенко.

По ее словам, правоохранители уже установили взаимосвязь между фактами перечислений денег и определенными компаниями в Никосии, столице Кипра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter