Каськив вывел из Украины около четверти миллиарда гривень
20:32, 08 июля 2015Политика
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Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив вывел из Украины около 255 млн грн.
Каськив вывел на латвийские счета кипрских компаний около 255 млн грн / zn.ua
Об этом заявила начальник Управления МВД по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, Елена Тищенко, сообщает пресс-служба ведомства.
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"Еще одно дело – это "Госинвестпроект", Владислав Каськив, который вывел на латвийские счета кипрских компаний около 255 миллионов гривен. Он платил по 62 миллиона гривен за акции одной и той же украинской компании, но двум разным субъектам в одно и то же время", - сказала Елена Тищенко.
По ее словам, правоохранители уже установили взаимосвязь между фактами перечислений денег и определенными компаниями в Никосии, столице Кипра.
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