Скандального Каськива вернули из Панамы в Украину

В Украину экстрадировали экс-главу Держкоминвестпроекта Владислава Каськива. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадировали бывшего Главу Держкоминвестпроекту В. Каськива, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами по средствам Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн. грн», - написал Луценко в Facebook.

Сейчас Каськив доставлен в главное следственное управление ГПУ, продолжаются следственные действия.

По словам Луценко, экстрадиция Каськива - это первый случай принудительного возвращения экс-чиновника.

Как сообщал УНИАН ранее, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010 – 2014 годах.

18 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамским правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его передвижение по городу Панама.