Жена Саакашвили в интервью Independent призвала Запад защитить ее мужа

Сандра Рулофс, жена экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной администрации Михеила Саакашвили, призвала Запад и международное сообщество принять меры для обеспечения надлежащего обращения властей Украины с ее мужем. Она дала интервью Independent.

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"Обвинять человека, подобного моему мужу, в сотрудничестве с Москвой просто смехотворно: достаточно взглянуть на его опыт общения с Россией, чтобы это понять. Все это было бы довольно забавно, если бы дело не приняло столь серьезный оборот", - заявила Рулофс.

"То, как у него отобрали паспорт, вызвало шквал международной критики. Мы хотели бы, чтобы Запад и международное сообщество оказали воздействие на украинское правительство и добились, чтобы оно вело себя в этом плане корректно", - отметила Рулофс.

"Атмосфера сейчас сложилась довольно нездоровая. Мы обеспокоены тем, что это может быть первым шагом в попытке депортации его в Грузию", - считает жена Саакашвили.

"Мой отец спросил как-то про моего мужа, почему тот не удовлетворен должностью губернатора Одессы и спокойной жизнью на губернаторском посту. Но я замужем за Мишей 24 года, и одно я усвоила точно: это человек, который всегда доводит дело до конца", - заявила Сандра Рулофс, фламандка по происхождению, в интервью Independent.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве. Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его сообща совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

Вчера, 11 декабря, Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.