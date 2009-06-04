Президент отзовет из парламента проект Конституции?
Прогноз нардепа Мойсика
Народный депутат, первый заместитель председателя Совета «Народного Союза Наша Украина» Владимир МОЙСИК не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отзовет свой проект Конституции из парламента и будет обсуждать его с обществом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, по словам В.МОЙСИКА, это будет верный шаг.
«Президент подал на рассмотрение Верховной Рады проект Конституции как документ, направленный на будущее, а не ориентированный на ближайшие выборы. Он предложил обществу модель построения государства, которое он видит в будущем. Сегодняшний парламент не способен принять эту Конституцию», - подчеркнул В.МОЙСИК.
«В этом парламенте под ковром лежит несколько проектов Конституции, которые очень существенно отличаются от президентской модели и не отвечают интересам народа и государства», - подчеркнул депутат.
В.МОЙСИК выразил убеждение, что Конституцию нужно обсуждать на общегосударственном уровне.
«В.ЮЩЕНКО – народный Президент и менять Конституцию он будет с народом. Люди должны быть не наблюдателями, а непосредственными участниками конституционного процесса. Такие вопросы как быть или не быть Президенту, однопалатный или двухпалатный парламент, кто должен формировать правительство и так далее, должны быть вынесены на референдум а предшествовать ему должно широкое обсуждение по всей стране», - отметил В.МОЙСИК.
Он подчеркнул, что дело парламента – выписать законодательно и закрепить волю народа, а не решать за народ.