Сакварелидзе призвал сторонников Саакашвили собираться возле суда

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе не исключает, что заседание Печерского районного суда города Киева по избранию меры пресечения лидеру политсилы Михеилу Саакашвили затянется до вечера, и призвал сторонников политика прийти на митинг под здание суда.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом Сакварелидзе выступил на митинге возле Печерского райсуда. По его мнению, суд по избранию меры пресечения Саакашвили продлится как минимум до 19.00.

В связи с этим Сакварелидзе обратился к участникам митинга с просьбой связаться с другими сторонниками Саакашвили, чтобы те к вечеру приходили на митинг у здания суда.

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«Мы не должны допустить хотя бы малейшей победы Порошенко. Потому что мы понимаем, что все делается для того, чтобы сбить наши мирные цивилизованные марши. Если они переходят «красную линию», у нас останется право переходить на радикальные действия», - заявил Сакварелидзе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения лидеру партии «Движение новых сил», экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, задержанному правоохранителями 8 декабря.

Прокуроры намерены просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе прокурора Говорущака.