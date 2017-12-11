Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе прокурора Говорущака
14:17, 11 декабря 2017Политика
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Адвокат Саакашвили отметил, что Говорущак не имел права распространять материалы досудебного следствия, как он сделал это на последней пресс-конференции.
Печерский районный суд города Киева, который избирает меру пресечения экс-президенту Грузии, лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили, не удовлетворил ходатайство адвокатов задержанного об отводе прокурора Александра Говорущака.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила судья, после того как вернулась из совещательной комнаты.
Перед этим адвокат, в частности, отметил, что Говорущак не имел права распространять материалы досудебного следствия, как он сделал это на последней пресс-конференции.
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