Герман предлагает ПР еще пойти в церковь и подумать

Заседание фракции Партии регионов, на котором должно приниматься решение относительно создания коалиции с БЮТ, будет перенесено.

Об этом "Украинской правде" сообщила Анна Герман.

По ее словам, соответствующее предложение уже начали обсуждать депутаты фракции. Предварительно такое заседание планировалось на вечер четверга.

"Мы сейчас думаем о том, что надо перенести заседание фракции, чтобы взять какую-то паузу, еще раз подумать, еще раз все взвесить, и выйти с одним консолидированным решением", - сказала депутат.

"Возможно, нам нужно несколько часов, возможно, сутки. Я бы предлагала пережить Троицу, пойти в церковь, подумать. Походить с этими мыслями и уже во вторник выйти и сделать какой-то решительный шаг", - сказала Герман.

Она также добавила, что соответствующее предложение еще не обсуждалось с лидером фракции Виктором Януковичем, но высказала надежду, что он поддержит депутатов, поскольку "прислушивается к их мнению".

Вместе с тем, по ее словам, решение относительно перенесения заседания фракции не связано с какими-то спорами между БЮТ и ПР относительно создания коалиции.

"Там процесс завершен, и мы видим путь, который может быть очень успешным. Но нам нужны эти 5 минут тишины", - сказала она.

Украинская правда