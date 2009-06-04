ООН призывает мировое сообщество защитить права ведьм и колдуний

Организация Объединенных Наций призывает мировое сообщество защитить права ведьм и колдуний.

Эта проблема стала предметом для обсуждения на очередной сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве, сообщает Центр новостей ООН.

В информации специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Филипа ОЛСТОНА, помимо таких проблем, как казни несовершеннолетних в Иране, прозвучал резкий протест против убийств ведьм и колдуний.

В выступлении спецдокладчика ООН указывается, что во многих странах мира сохраняется вера в силу ведьм. Существует множество сообщений о том, что женщин без всякого суда убивали просто по подозрению в колдовстве.

В частности, в Совете ООН по правам человека констатируют, что имеются данные о многочисленных подтвержденных случаях убийств в Центральноафриканской Республике, Папуа-Новой Гвинее, Танзании и других странах. В одном из документов, на который ссылается автор, указывается, что в Танзании жертвами убийств ежегодно становятся до тысячи женщин.

«Это может показаться очень эзотерической проблемой, – подчеркнул Ф.ОЛСТОН, - но в ходе моей работы я обнаружил, что это распространенное явление. Я считаю, что этому вопросу не уделяется должного внимания».

Он призвал Совет ООН признать существование этой проблемы и потребовать от государств - членов ООН, чтобы все подобные преступления рассматривались как убийства и расследовались должным образом.