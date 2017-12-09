У Луценко заявили, что генпрокурора нет дома и обозвали непрошенных гостей "грантоактивистами"

Советник Юрия Луценко намекнула активистам "Автомайадана" о том, что пока на фронте гибнут наши солдаты, они здоровые и рассвете сил с одеялом едут к дому Генпрокурора. Об этом написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"На фронте - четверо погибших украинских воинов, которые своими телами защищают украинскую землю. Генпрокурор на совещании по обмену военнопленными, которые содержатся уже много месяцев в застенках ордло. И здесь держим кулачки за наших ребят", - написала она.

При этом Сарган добавила, что "грантоактивисты" здоровые и в самом рассвете сил, тем самым давая понять об их возможности служить на фронте.

"А здоровые, в расцвете сил "грантоактивисты" с клетчатой ​​одеялом направляются к дому, где проживает Юрий Луценко, чтобы установить флагшток с той же одеялом. Идут брать "высоту", - добавила она.

Как сообщалось, "Автомайдан" поехал в имение Луценко с одеялом для генпрокурора.