У Луценко заявили, что генпрокурора нет дома и обозвали непрошенных гостей "грантоактивистами"
Пресс-секретарь Луценко добавила, что "грантоактивисты" здоровые и в самом рассвете сил, тем самым давая понять об их возможности служить на фронте.
Советник Юрия Луценко намекнула активистам "Автомайадана" о том, что пока на фронте гибнут наши солдаты, они здоровые и рассвете сил с одеялом едут к дому Генпрокурора. Об этом написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
"На фронте - четверо погибших украинских воинов, которые своими телами защищают украинскую землю. Генпрокурор на совещании по обмену военнопленными, которые содержатся уже много месяцев в застенках ордло. И здесь держим кулачки за наших ребят", - написала она.
При этом Сарган добавила, что "грантоактивисты" здоровые и в самом рассвете сил, тем самым давая понять об их возможности служить на фронте.
"А здоровые, в расцвете сил "грантоактивисты" с клетчатой одеялом направляются к дому, где проживает Юрий Луценко, чтобы установить флагшток с той же одеялом. Идут брать "высоту", - добавила она.
Как сообщалось, "Автомайдан" поехал в имение Луценко с одеялом для генпрокурора.