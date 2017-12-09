"Автомайдан" едет к Луценко с клетчатым одеялом
11:50, 09 декабря 2017Политика
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Активисты "Автомайдана" и общественные активисты отправились в дом генпрокурора Юрия Луценко с. Стоянка Киевской области.
"Автомайдан" поехал к Луценко с клетчатым одеялом / скриншот с онлайн-трансляции
Активисты "Автомайдана" и общественные активисты отправляются к жилищу генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", пишет Украинская правда.
Выезд автоколонны в с. Стоянка Киевской области, где у Луценко есть дом, прошел в 11:00 от парка им. Шевченко.
На то время на месте собрались около 50 авто.
Участники акции везут Луценко клетчатое одеяло.
Участники акции везут Луценко клетчатое одеяло / скриншот с онлайн-трансляции
На месте также присутствовали Виталий Шабунин и Алексей Гриценко. Активисты потребуют прекратить давление на НАБУ и отставки генпрокурора Юрия Луценко "за то, что раскрыл данные агентов НАБУ", а одеяло повезут как символ коррумпированности.
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