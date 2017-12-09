"Автомайдан" едет к Луценко с клетчатым одеялом

Активисты "Автомайдана" и общественные активисты отправляются к жилищу генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", пишет Украинская правда.

Выезд автоколонны в с. Стоянка Киевской области, где у Луценко есть дом, прошел в 11:00 от парка им. Шевченко.

На то время на месте собрались около 50 авто.

Участники акции везут Луценко клетчатое одеяло.

На месте также присутствовали Виталий Шабунин и Алексей Гриценко. Активисты потребуют прекратить давление на НАБУ и отставки генпрокурора Юрия Луценко "за то, что раскрыл данные агентов НАБУ", а одеяло повезут как символ коррумпированности.