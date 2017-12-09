Видео событий под управлением СБУ, где собрались сторонники Саакашвили
00:28, 09 декабря 2017Политика
2855
Сторонники Саакашвили собрались под управлением СБУ, в которое его, предположительно, доставили.
Силовики и сторонники Саакашвили под СИЗО / Страна.ua
Под управлением СБУ на пер. Аскольдовом 3-А собрались сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которого, предположительно, доставили сюда.
Что там происходит прямо сейчас смотрите в видеотрансляции (трансляция завершена).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Задержание Саакашвили