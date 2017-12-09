Видео событий под управлением СБУ, где собрались сторонники Саакашвили

Сторонники Саакашвили собрались под управлением СБУ, в которое его, предположительно, доставили.

Под управлением СБУ на пер. Аскольдовом 3-А собрались сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которого, предположительно, доставили сюда. Что там происходит прямо сейчас смотрите в видеотрансляции (трансляция завершена).

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