На Тернопольщине запретили выступления артистов, которые гастролируют в России и на оккупированных территориях. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняли на сессии депутаты областного совета. За него проголосовали 38 из 46 зарегистрированных депутатов, остальные не голосовали.

«Запретить проведение концертов и других развлекательных мероприятий в областных коммунальных учреждениях и на территории области организациями и отдельными лицами театральной и концертной деятельности, которые осуществляют свою деятельность, проводят концерты, гастроли, принимают участие в различных развлекательных мероприятиях на территории Российской Федерации и временно оккупированных территорий Украины во время российско-украинской войны», – говорится в решении.

Также облсовет обратился к Министерству культуры Украины и Службы безопасности Украины с просьбой предоставить перечень артистов, которые в период 2014-2017 годов осуществляли гастрольную деятельность на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Украины, чтобы направить этот перечень во все местные советы.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Тернополе отменили концерт артиста Сергея Бабкина за то, что он гастролировал в России после начала военных действий на востоке Украины.