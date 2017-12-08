Япония как главный донор отреагировала на конфликт вокруг украинских антикоррупционеров

Посол Японии в Украине Шигеки Суми выразил обеспокоенность по поводу межведомственных конфликтов в Украине в контексте борьбы с коррупцией. Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Японии в Украине.

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«Япония продолжает поддерживать реформы в Украине как главная донорская страна. Я рад отметить много достижений в реформах. Однако межведомственные конфликты, касающиеся вопросов борьбы с коррупцией, являются нашей главной озабоченностью, и об этом я должен отметить», - заявил дипломат накануне, 7 декабря, во время своего выступления на приеме по случаю 84-й годовщины Дня Рождения Императора Японии.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины сорвали операцию по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что работники НАБУ совершили провокацию в отношении чиновника миграционной службы.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили о разоблаченном в частном доме «тайном офисе» Антикоррупционного бюро, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно». Это произошло во время обысков у работников НАБУ в рамках расследования уголовного производства по заявлению первого заместителя председателя ГМС Дины Пимаховой о провоцировании ей взятки человеком, который, как оказалось, была агентом НАБУ.

Также генпрокурор заявил, что агенты НАБУ пользуются контрабандной аппаратурой для поиска коррупционеров, а затем назвал их «нелегальными агентами».

В НАБУ опровергали все обвинения Луценко.