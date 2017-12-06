Разгром НАБУ лишит Украину шанса получить деньги от Запада - Аслунд

Главной проблемой Украины сегодня является не ситуация вокруг Саакашвили, а намерение правительства Украины зачистить НАБУ. Об этом в интервью Голосу Америки заявил экономист Андерс Аслунд, который является экспертом аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне.

Читайте такжеЛуценко: НАБУ считает себя отдельной изолированной структурой и никому не доверяет "СБУ, генеральный прокурор и, очевидно, президент Украины решили зачистить НАБУ. Артема Сытника из Вашингтона вызвали в Киев, чтобы Рада проголосовала за недоверие ему. Они пытаются избавиться от единого антикоррупционного института в Украине, который реально борется с коррупцией", - заявил Аслунд.

Эксперт также отметил, что считает самым важным в ситуации вокруг экс-президента Грузии то, что засвидетельствована готовность правительства Украины использовать силу против борцов с коррупцией.

По словам Аслунда, будущее НАБУ будет зависеть от двух факторов: политических протестов и протестов со стороны западных институтов и стран.

"Мы увидим, что все это сможет привлечь внимание президента. Ситуация чрезвычайно сложная - идет бой за то, будет ли в Украине верховенство права, или нет", - подчеркнул Аслунд.

При этом эксперт предупредил, что разгром НАБУ обернется для Украины потерей поддержки со стороны Запада.

"Очевидно, что ни один международный институт не даст Украине денег, если не будет создан независимый антикоррупционный суд. А если правительство раздавит НАБУ, то конечно снимается сам вопрос о возможности выделения Украине средств", - заявил Аслунд.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Сытник, который сейчас находится в США, развернул бурную деятельность, направленную на дискредитацию ГПУ.