УКРОП призывает власти прекратить наступление на антикоррупционные органы и борцов с коррупцией

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» призывает руководство государства прекратить наступление на антикоррупционные органы и борцов с коррупцией. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил глава политсовета партии, народный депутат Тарас Батенко.

Читайте такжеУкраина должна признать Россию агрессором и разорвать с ней дипломатические отношения – УКРОП«Мы требуем от властей прекратить уничтожение независимых антикоррупционных органов и давление на антикоррупционеров. Эта безумная практика может разрушить страну и оставить ее один на один с Российской Федерацией, без поддержки союзников среди демократических стран Запада», – подчеркнул нардеп.

Он обратил внимание на подготовленный представителями коалиции законопроект № 7362 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля». Документ позволяет парламенту единолично увольнять руководителей антикоррупционных органов, в частности НАБУ. По мнению представителя УКРОПа, это серьезная пощечина украинской демократии со стороны действующей власти.

Тарас Батенко отметил, что проект закона не только ставит под сомнение дальнейшее существование независимых антикоррупционных институтов, но и наносит значительный удар по Украине на международной арене.

«В условиях войны УКРОП считает недопустимой порчу международного имиджа и репутации страны перед главными политическими партнерами, такими как США и ЕС», – подчеркнул глава политсовета.

Он также добавил, что представители партии уже провели встречи с послами Евросоюза и Канады и рассказали им обо всех возможных рисках для дальнейшего существования новосозданных органов.

В то же время Тарас Батенко подчеркнул, если власть не прекратит давление на антикоррупционеров, УКРОП начнет призывать своих сторонников и неравнодушных граждан к массовым акциям протеста.