Счетная палата вычислила «наезд» на Еханурова... административный

Председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО называет последние обвинения в адрес Министерства обороны Украины «элементарным административным «наездом».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.СИМОНЕНКО, сделанном по результатам проведенного Счетной палатой аудита финансово-экономической деятельности Минобороны по вопросам использования бюджетных средств и государственного имущества, находящегося в оперативном управлении ведомства.

По информации В.СИМОНЕНКО, за последние три года Счетной палатой в отношении военного ведомства было проведено шесть контрольных мероприятий.

«К чести Министерства обороны, оно принципиально реагировало на выводы Счётной палаты: проводились служебные расследования, а виновные привлекались к ответственности, увольнялись с высоких занимаемых должностей…», - сообщил В.СИМОНЕНКО, подчеркнув, что «по сравнению с другими ведомствами, Минобороны за это время вышло на достаточно высокий уровень организации финансово-хозяйственной деятельности».

«Что касается последнего факта и обвинений в адрес Минобороны, то исходя из опыта наших проверок и моей многолетней работы во главе Счетной палаты, сегодня я убежден, что это элементарный административный «наезд». Так серьезные вопросы не решаются», - сказал В.СИМОНЕНКО.

Он отметил, что «косвенно надуманность проблемы признал даже сам глава Контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ, который признал, что для доказательств всех заявлений по Минобороны необходима будет еще дополнительная проверка налоговой службы…».

«Теперь уважение и репутация руководства министерства подорваны искусственно, извне. Я хочу совершенно откровенно сказать: если Минобороны, на наш взгляд, более-менее адекватно реагирует на все наши замечания, то Кабинет министров наши замечания игнорирует», - сообщил В.СИМОНЕНКО. По его словам, «практически ни одна из поставленных Счётной палатой системных проблем в Вооруженных силах органами исполнительной власти полностью не разрешена».

Например, отмечает председатель Счетной палаты, в постановление правительства о государственном оборонном заказе по-прежнему включаются вопросы текущего содержания Вооружённых сил; финансирование утилизации боеприпасов полностью переложено на госбюджет, вместо того, чтобы на конкурсных основах разместить эти заказы на предприятиях.

«Принятием той или иной госпрограммы, касающейся Вооружённых сил Украины, правительство фактически лишь заявляет обществу о намерении решить ту или иную проблему. При этом нерешение правительством, к примеру, проблемы источника финансирования программы утилизации излишних боеприпасов, ведёт к дальнейшим неэффективным расходам средств государственного бюджета Министерством обороны на их хранение ежегодно в сумме более 200 млн. грн.», - констатирует В.СИМОНЕНКО.

Он также отметил, что «в условиях нестабильного наполнения доходной части бюджета на протяжении 2009 года правительством делаются неоднократные попытки приостановления реализации военного имущества на внутреннем рынке уполномоченными на это предприятиями, что неизбежно приведёт к срыву запланированных поступлений в доход общего фонда государственного бюджета от реализации этого имущества».

«Вместо решения накопившихся в оборонной сфере системных проблем, правительство просто перекладывает вину за плачевное состояние Вооружённых сил на руководство Минобороны», - считает председатель Счетной палаты.