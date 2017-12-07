США никогда не признают российскую оккупацию, санкции сохранятся до полного выполнения "Минска" - Тиллерсон

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против Российской Федерации будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ не вернет оккупированный Крым Украине и не выведет войска с Донбасса.

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Об этом он сказал во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, который транслировался на сайте организации. Госсекретарь США подчеркнул, что из всех вызовов, с которыми сегодня сталкивается ОБСЕ, нет более важного вызова, чем ситуация в Украине.

"Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений. Мы никогда не признаем российскую оккупацию и попытки аннексии Крыма. Санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Что касается востока Украины, мы присоединились к нашим европейским партнерам с целью сохранения санкций, пока Россия не выведет свои силы с Донбасса и пока не выполнит свои минские обязательства", - подчеркнул Тиллерсон.