"И Порошенко и Саакашвили вредят Украине в данной ситуации" - западные эксперты прокомментировали события в Киеве

Западные эксперты разделились в оценке событий в Киеве, которые происходят вокруг экс-президента Грузии и лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили. Обзор мнений ряда международных экспертов, которые специализируются на событиях в Украине, подготовил исследовательский центр Atlantic Council, передает Голос Америки.

Читайте такжеПослы G7 ожидают оперативного расследования дела Саакашвили"Арест Саакашвили это захватывающее зрелище, но он не должен отвлекать от наступления президентской администрации на НАБУ, единственный независимый антикоррупционный орган Украины. То, что произошло во вторник, это попытка Порошенко и его подчиненных в ГПУ и СБУ отвлечь внимание. В то же время мы можем уже сейчас оценить, как Порошенко готов поступить в отношении своих противников накануне выборов 2019 года по мере потери президентом общественной поддержки. В нынешней ситуации нет правой стороны. Оба ослабляют правоохранительную систему Украины - Порошенко тем, что использует правосудие в личных целях, а Саакашвили - тем, что подрывает легитимность правоохранителей", - такое мнение высказал Максим Эристави исследователь аналитического центра Atlantic Council.

В свою очередь бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер отметил, что конфликт между Саакашвили и властями Украины выгоден только России. "Саакашвили проник в Украины при сомнительных обстоятельствах, но его дело должно быть решено по закону, а не силой", - сказал Карпентер.

По мнению бывшего посла США в Украине Джона Хербста, новости из Киева неприятны для всех друзей Украины. "Украина ведет войну против России на Донбассе и нуждается в мире и реформах внутри. Ведущие политики должны решать свои споры достойно и с уважением к национальным интересам страны. Нелегко понять суть обвинения и контробвинения, которые кружат по Киеву. Но все политики и партии должны работать, чтобы достичь мира, и должны избегать шагов, которые ставят под угрозу мир и реформы", - указал он.

Другой бывший посол США в Украине Уильям Тейлор подчеркнул, что в настоящее время "Украина ведет две войны - против России и против коррупции - еще одна против себя самой - ей не нужна". "Украинская армия сдерживает россиян; украинцы требуют честного правительства; политики должны позволить избирателями определять, кто именно будет возглавлять страну", - сказал он.

Бывший министр экономики и торговли Украины Айварас Абромавичус выразил мнение, что учитывая отсутствие приговоров по очень коррумпированным бывшим и действующим должностным лицам, обвинения в адрес Саакашвили всегда кажутся политически мотивированными. "Запад снова почувствует удивление и разочарование по поводу приоритетов лидеров Украины", - отметил он.

Питер Дикенсон, издатель журнала Business Ukraine: "Если сложить в кучу обвинения против Саакашвили с тем, как правоохранители провели арест, а позже толпа освободила политика - получим мощный имиджевый удар по президенту Украины Петру Порошенко. Создано впечатление, что президентская администрация одновременно и склонна действовать силовыми методами, и не способна компетентно это делать. В целом сторонники Украины на Западе будут разочарованы, а критика страны усилится".