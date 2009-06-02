Герман думает, что Янукович может переписать историю

Сегодня нет определенности, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ согласится на выборы Президента в Верховной Раде.

Об этом сказала заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Анна ГЕРМАН, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Не только высокое доверие к В.ЯНУКОВИЧУ в обществе, и не только его неоднократные заявления свидетельствуют о том, что лидер Партии регионов убежден – Президента нужно избирать прямым всенародным голосованием”, - отметила А.ГЕРМАН.

По ее мнению, “здесь имеют значение и те эмоции, та несправедливость, которую ЯНУКОВИЧ пережил во время избирательной кампании 2004-го года”.

“Несомненно - Виктор Федорович имеет убедительные шансы “переписать” ту страницу истории пятилетней давности - и стать всенародно избранным Президентом”, - уверенна народный депутат.

Она отметила, что “нужно будет приложить значительные усилия и предоставить весьма серьезные аргументы, чтобы лидер изменил свое убеждение о необходимости всенародного избрания Президента”.

“Я не уверена сегодня, что этого удастся достичь”, - резюмировала А.ГЕРМАН.